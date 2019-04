– Vi er den glemte øya i Altafjorden

nyheter

– Misforstå oss rett. De som bor i Kvalfjord-området stortrives her ute og vil være her av hele sitt hjerte, men vi føler at tilretteleggingen er mangelfull, forklarer talsperson Bjørg Pedersen Mjaanes til Altaposten. På vegne av bygdelaget og årsmøtet har hun forfattet et brev til Alta kommune, med helt konkrete saker og tiltak. Det framstår også som et hjertesukk på vegne av innbyggerne på Stjernøya, fra Pollen, Maggaluft, Normannsnes, Bia, Fjorden og Kvalfjord.