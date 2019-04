Lot seg ikke skremme av dårlig værmelding

nyheter

Palmesøndag arrangerte Alta og Omegn Turlag åpen dag ved Reinbukkelvhytta. Værvarselet var heller dårlig, men lørdag ettermiddag feide dugnadsgjengen all tvil til side: «Vi gjennomfører», sto det på lagets Facebookside, fulgt av tydelige råd om og kle seg godt, samt at dette kanskje ikke var dagen for små barn på snaufjellet.