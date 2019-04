nyheter

Bot og beslag på grensa.

Det er Finnmark politidistrikt som mandag morgen opplyser at en polsk mann i 60-årene er bøtelagt for å forsøke å smugle 83,5 kilo for mye fisk over lovlig kvote. Det skjedde på grenseovergangen ved Karigasniemi.

– Fisken er beslaglagt, opplyser politiet.