Røde Kors: – Kunnskapen om snøskred er for lav

nyheter

Én av tre er sikre på hvordan man skal vurdere skredfarlig terreng. Kunnskapsnivået er for lavt, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

I en undersøkelse utført på vegne av Den Norske Turistforening (DNT) og Røde Kors, svarer kun seks prosent at de er svært sikre på hvordan de skal vurdere skredfarlig terreng.

– Snøskred tar dessverre liv hver eneste vinter, og nå er det viktig at vi sørger for å få ned den andelen som ifølge undersøkelsen er usikre på egen sikkerhet i vinterfjellet, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Av 1.087 spurte i den ferske undersøkelsen, som er utført av Opinion, oppga 48 prosent at de er sikre eller ganske sikre.

Flere ferdes i fjellet

Denne vintersesongen har elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. Det er flere enn de tre siste vintrene til sammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt.

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang sier at de likevel merker at flere ønsker mer friluftskunnskap. I løpet av det siste året har turistforeningen opplevd en deltakerøkning på over 20 prosent på sine kurs. Spesielt interessen for skredkurs har skutt i været.

Både DNT og Røde Kors er enige om at flere nordmenn har kunnskap om toppturer og skredfare enn før.

– Vi må huske at det er mange flere ute på tur nå enn det var for ti år siden. Toppturer vinterstid har blitt en folkesport. Utstyret blir stadig bedre, og det åpner opp for at flere tester det ut, sier Solvang.

Sjekk snøskredvarselet

Snøskredvarslingen varsom.no har fortløpende oppdateringer om snøskredfaren over hele landet. DNTs generalsekretær oppfordrer folk til å sjekke snøskredvarselet før de legger ut på fjelltur i påsken.

– Skredvett handler ikke bare om brettkjøring i alpint terreng, men om å gjøre gode vurderinger og valg både før og under turen. Vi ønsker at alle skal bruke den fantastiske fjellheimen vår, spesielt i påsken, og følger du DNTs kvistede løyper er du trygg, sier Solvang.