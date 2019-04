– Jeg begynte å forakte og avsky de jeg skulle hjelpe

nyheter

Det var under Se meg-konferansen i Alta i regi av veiledningssenteret for pårørende i forrige uke at forfatteren, foredragsholderen og psykologen Per Isdal holdt et tankevekkende og dønn ærlig foredrag om faren ved å kjøre seg for hardt, for lenge. Særlig for de som jobber i hjelpeapparatet, inkludert barnehageansatte og lærere.