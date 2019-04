Melder èn dag med dette været

nyheter

Påskeværet blir ikke det aller beste for de av oss som liker sol. I alle fall ikke dersom vi skal stole på varselet på yr.no. Mandag i stilleuka er faktisk den eneste dagen folk i Alta kan glede seg over full sol mellom 12 og 18. Det neste lyspunket kommer ikke før skjærtorsdag, når meteorologen melder delvis sol.

Mye grått

Ellers er det gråværet som dominerer. De som vil at snøen skal forsvinne fort som svint, kan glede seg over at det er plussgrader over hele påskefjøla. Kun natt til tirsdag 16.april er det minusgrader. Ellers blir det mildt, helt opp i 6-7 plussgrader flere steder. Det blir heller ikke de store vindkastene for Altas del, bortsett fra mandag 15.april, hvor det kommer opp i 7 m/s fra nord.

Solmessig blir det samme været omtrent i Kautokeino, men her blir det litt kaldere enn nede i Alta.

I Loppa blir det som i Alta plussgrader hele påska, og for det meste skyet, utenom mandag og torsdag. Palmesøndag meldes det om frisk bris 9 m/s fra vest-nordvest på dagen, med økning til kuling på kvelden.

Kuling meldes det også om i det populære utfartsområdet Jotka på palmesøndag.