To vogntog manglet speil

Da Statens vegvesen hadde kontroll i Alta fredag ettermiddag, ble 453 kontrollert for bilbeltebruk. Det ble ikke gitt noen gebyrer, noe Vegvesenet synes er veldig bra.

Det ble gitt to gebyrer for manglende dokumenter, mens åtte fikk tekniske mangler som stort sett gikk på lys.

Også i Vadsø hadde Vegvesenet kontroll, og der ble 74 kontrollert. Det resulterte i en anmeldelse for manglende førerrett for klasse BE. Det ble også gitt noen tekniske mangler på tilhengere, mens sikring av lasten var bra.

– Sjekk vær og føre, pakk bilen og tilhenger godt og bruk bilbelte. God påske, skriver Statens vegvesen.