Sander foretrekker poker-påske i Dublin

Påsken er for mange en ferie tilbragt med ski på beina, en skuter under seg eller innrammet av en varm og trivelig hytte. Akkurat denne påsken blir litt annerledes for Sander Østlyngen, som har reist sørvest til Irland for å spille poker. Citywest hotell i Dublin arrangerer nemlig Norgesmesterskapet i poker 2019.