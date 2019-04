nyheter

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor Dagbladet at han bistår politimester Ellen Katrine Hætta i forbindelse med den pågående etterforskningen.

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, etterforskes av Spesialenheten etter korrupsjonsanklager. Nå går hennes advokat, John Christian Elden, kraftig ut mot Spesialenhetens håndtering av saken.

Politimester Hætta om korrupsjonsanklagene: – Helt surrealistisk – Det har selvfølgelig vært belastende. Jeg har familie, sier politimester Ellen Katrine Hætta, som samtidig sier hun ikke frykter utfallet av Spesialenhetens etterforskning.

Politimesteren i Finnmark etterforskes for korrupsjon Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark for blant annet korrupsjon. Hun avviser anklagene.

Torsdag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta. Spesialenheten åpnet etterforskning mot Hætta etter et varsel som omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding av politidistriktets og Hættas private økonomi.

Han sier at «påstandene er latterlige, men at de selvsagt må undersøkes».

– Spesialenheten har nektet innsyn i saksdokumentene, så de forsinker etterforskningen ved at vi ikke kan peke på de undersøkelser de straks kan foreta for å henlegge denne saken, sier Elden til Dagbladet.