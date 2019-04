Knut Leo blir daglig leder i Visit Alta

nyheter

Abrahamsen har ifølge en pressemelding fra Visit Alta takket ja til stillingen som daglig leder/reiselivssjef i destinasjonsselskapet som ble stiftet i januar. 56-åringen er opprinnelig fra Kronstad, men har bodd i Oslo-området i voksen alder. Han er mest kjent for VM-tittel for junior i kombinert i 1982, samt deltakelse i OL for Norge.

Styremedlem Kjetil Kristensen har stor tro på at man skal utvikle byen og Alta som reisemål til nye høyder.

– Med denne ansettelsen kan man nå sette full fart på arbeidet med å implementere tiltakene i masterplanen for reiselivet i Alta som ble ferdigstilt i 2018, sier Kristensen.

De har planer om å fordoble verdiskapningen i reiselivet i Alta fram mot 2030.

Abrahamsen har lang erfaring med salg og markedsføringsarbeid, og da først og fremst i legemiddelbransjen.

– Han har også erfaring med å jobbe som grûnder i egne selskap. Knut Leo sine sterkeste egenskaper, utover salg og markedsføring, er å skape entusiasme, være kreativ, samhandle og bygge sterke team. I tillegg har han svært gode relasjonsegenskaper. Styret er svært fornøyd med å få Knut Leo til å lede selskapet. Han starter i jobben 01.06.19, heter det i pressemeldingen.