Hevder møtekjøring foregår over hele landet, mener at Strifeldt skaper usikkerhet

nyheter

Onsdag morgen hentet NRK Finnmark inn stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) og medisinsk rådgiver/anestesioverlege Hanne R. Iversen til debatt. Tema var møtekjøring, der pasienter må flyttes fra en ambulanse til en annen ved transport til sykehus. Bakgrunnen for debatten var blant annet et par leserinnlegg i Altaposten den siste tiden, samt utspill fra stortingsrepresentanten.

– Må tas på alvor

Strifeldt ble først utfordret av programleder Jan-Erik Steine om hvorfor han er så opptatt av møtekjøringen som foregår blant annet på Skaidi:

– Jeg har blitt kontaktet av flere som har blitt omlastet og deres pårørende, som føler dette som en belastning. Når pasienter og pårørende kommer til meg og uttrykker bekymring, så er det en reell situasjon jeg som ombudsmann må ta på alvor. Om Jørgen Nilsen, Hanne R. Iversen og Finnmarkssykehuset evnet å ta denne bekymringen på alvor, så ville også tilliten til helseforetaket vært en helt annet enn det man opplever i dag, sa Strifeldt.

Møtekjøring og pasientforflytning – Møtekjøring ivaretar både beredskapen for befolkningen, den enkelte pasient og ambulansepersonellet, skriver Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen i Finnmarkssykehuset HF.

Hevder møtekjøring skjer over hele landet

Iversen sa seg enig med Strifeldt om at pasienter kan oppleve dette som en påkjenning:

– Men vi må av og til fire på behagsfølelsen til pårørende og pasienter, og tenke forsvarlighet. Vi har et ansvar for å ivareta beredskapen også i den kommunen hvor ambulansen er borte, sa hun i debatten.

– Sliter klinikksjefen og anestesioverlegen med fakta? – Har Helse Nord basert sin rapport på feil fakta, spør Irene Ojala i Pasientfokus.

Programleder Steine utfordret Iversen på innlegget til Irene Ojala i Pasientfokus, skrevet i Altaposten denne uka. I innlegget hevdes det at møtekjøring nesten bare foregår i Finnmark.

– Dette er ikke riktig. Møtekjøring skje rover hele landet, og det er også satt i system i enkelte andre kommuner og deler av landet vårt, sa Iversen, før hun gikk rett i strupen på Strifeldt:

– Om Strifeldt virkelig var bekymret for pasienter og mener de lider overlast, så burde han også brydd seg om pasientene i østfylket. Det gjør han ikke.

– Omlastningen på Skaidi må ikke videreføres – Hvilket ord vi pynter oppdraget med er likegyldig, skriver Irene Ojala.

Strifelst avviste på sin side at han ikke bryr seg om pasientene i østfylket.

– Jeg bryr meg absolutt om dem og, og skal sørge for at de har et tilbud som er bra, sa Strifeldt, før han ble avbrutt av Iversen.

Betviler påstand

Påstanden fra Finnmarkssykehuset om at dette foregår «over hele landet» kjøper ikke Strifeldt:

– Som jeg kjenner det til skjer møtekjøring med pasientbytte kun sporadisk i resten av landet. Pasientbytte mellom ambulansebil og -båt eller -fly er noe annet, her gjøres det for å kutte reisetid og bedre reiseforholdene. Men planlagt behandling der ambulansebytte er regelen og ikke unntaket - og med mer enn 700 pasientbytter årlig - så er dette en utfordring som foretaket ikke tar på alvor, sa han.

– Begreper til besvær Klinikksjef og anestesioverlege hos Finnmarkssykehuset mener det er på tide å definere begreper.

Strifeldt angrep deretter Finnmarkssykehuset, og hevder Iversen og hennes kollegaer i ledelsen skyver ambulansepersonellet foran seg.

– Iversen gjør et forsøk på å fremstille det som at jeg kritiserer ambulansepersonellet. Det er så dumt som det går an å bli. De gjør en fantastisk jobb, ut fra retningslinjene de til enhver tid får fra sykehuset. Om ambulansepersonellet fikk beskjed om å kjøre pasientene helt fram, så ville de gjort det og.

Iversen repliserte:

– Jeg synes språkdrakten du tillater deg å bruke er veldig emosjonell. Den emosjonelle språkdrakten du velger å føre, når du sier at vi begår overgrep mot pasientene, det må vi kommentere. For det går direkte på de som utøver yrket sitt. Språkdrakten er egnet til å skap splid og usikkerhet blant pasienter og pårørende, sa Iversen.