DAB-trøbbel kan gi bingoproblemer

nyheter

Krøll med DAB-signalet har ført til at enkelte lyttere sliter med å få inn Radio Alta på DAB. Ifølge IT-ansvarlig Even Martinsen slår de fleste radioer seg automatisk over til FM - men for de som ikke gjør dette kan det virke som at radiosendingen er nede.

– Sendingen er oppe og går som normalt, det er bare enkelte DAB-radioer som har problemer, opplyser Martinsen.

Løsningen er å enten skru radioen over på FM 106,9, eller benytte seg av nettradioen vår (klikk på denne linken).

Det jobbes for øyeblikket med å få DAB-signalet opp igjen, men for sikkerhets skyld anbefales radiolytterne å ha FM eller nettradio klar dersom DAB-trøbbelet vedvarer utover kvelden.