Billigere billettpriser på buss

Fredag ble prisen for enkeltbilletter senket igjen fra Snelandia på bybussen, skriver Alta kommune på sin hjemmeside.

– For voksne gikk opprinnelig prisen opp fra kr 25 til kr 40 fra 1 januar i år. Etter masse innspill og protester fra befolkningen lyttet fylkespolitikerne til disse signalene og vedtok å senke prisen igjen - et stykke. Finnmark og Troms har nå like priser for enkeltbilletter kjøpt med app/ mobilteleofn - kr 33 for voksne (bytakst). Ordinær voksenbillett koster 62 - så her er penger å spare på å bruke app'en. Barn og honnør betaler kr 31.

Prisøkninga til Snelandia Digger bussen, men vurderer bilen igjen Tove Agnes Utsi storkoser seg med å ta bussen til jobb, men synes prisøkninga er drøy.

Periodekort (månedskort) koster 718 for voksne og 106 for barn (4-11 år). Ved to reiser pr dag i måneden gir det en ca pris på kr 17 kr pr tur for voksne og 2,50 for barn.

Bybussen har 37 avganger pr dag. Den går hver 30 minutt til vanlig. Den har rushtidsavgang hvert 15 minutt fra kl 0700 til 0900 og fra 1300-1500. Fra kl 1710 går bussen kun en gang pr time frem til siste avgang kl 2310 fra sentrum.

