Klar til å møte både gruveforkjempere og demonstranter

Isaksen gjestet Alta mandag formiddag, med et tett program som startet med konferansen «Verdiskapning av marin biomasse» samt bedriftsbesøk hos Arges og Trasti & Trine – før turen gikk mot Kvalsund og Nussir. Her skal næringsministeren delta på folkemøtet om Nussir-gruva. Her skal Røe Isaksen snakke om tillatelsen som er gitt.