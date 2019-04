nyheter

UP hadde fartskontroll i 60-sonen i Eiby mandag ettermiddag. En person ble ilagt et forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort. Også tidligere på dagen hadde UP kontroll i Alta; 98 biler ble kontrollert utenfor Bossekop skole i formiddag.

Her ble det ingen reaksjoner.