Alta-saken på NRK1 i kveld: – Det er viktig å ikke glemme

nyheter

– Bakgrunnen for dagens episode er at denne bygda, dersom de opprinnelige planene hadde gått igjennom, ville den ligget under vann i dag, sier Mubahsir til Radio Alta mandag formiddag.

Gjester

Han forteller at de vil ha flere gjester og reportasjer i den 30 minutter lange sendingen, som starter klokken 20.25 på NRK1.

– Anders Gaup, som er kirkeverge kommer. Det gjør også kunstner Susanne Hætta, journalist Hanne Larsen og Mathis Sara, som sultestreiket utenfor Stortinget i 1981.

Sendingen vil foregå rett på utsiden av Oves varesenter, forteller Mubahsir.

Serie om Alta-saken

Larsen er journalist hos Mediehuset Altaposten og har denne vinteren skrevet en serie, basert på fortellinger fra tidsvitner.

Mubahsir sier han gleder seg til å belyse Alta-saken for det norske folk.

– Vi skrur tiden tilbake og se hva som skjedde. Mange unge i dag har ikke peiling på hva dette er. Jeg snakket med en på hotellet i Alta i dag tidlig og fortalte om planene for programmet. Han hadde så vidt hørt om det, men visste ikke hva det gikk ut på.

– Jeg tror det er viktig å ikke glemme og det er fint at vi får fortelle denne histiorien på nytt.

Inspirerte

Programlederen forteller enda en historie fra morgenen på hotellet i Nordlysbyen.

– Jeg snakka med en godt voksen mann som husker aksjonen godt. Den inspirerte han og viste han at det er mulig å stå opp imot makt og myndighet. I dag ser man mange slike aksjoner rundt om i verden.

– Er du overrasket over at saken fortsatt er aktuell?

– Vi snakker om miljøengasjement og det er noe som akkurat nå er veldig viktig i Norge og verden. Og det er mange lokale saker som engasjerer, blant annet saken om gruvedrift i Kvalsund og andre konflikter som kan komme i nærmeste fremtid rundt gruvedrift og på den andre siden de samiske interessene.

Har minner selv

Mubahsir sier han var liten da Alta-saken preget landet, men at han husker bilder fra nyhetene. Han mener at planene man den gang hadde om å legge Máze under vann er et symbol på miljøkonfliktene man har i Norge og resten av verden.

– Man har myndigheter som sitter flere tusen kilometer unna og bestemmer uten å ta hensyn til de lokale. Det skjer over hele verden. Det ville nok ikke skjedd i Norge i dag, men det skjedde den gangen. Og det sier litt om hvor langt vi er kommet når det gjelder å ta hensyn til lokale interesser. Samtidig så ser man at for eksempel gruvedrift er viktigere enn andre lokale interesser.