Truls og Petter jakter astronautdrømmen

nyheter

– Teslaen ut i rommet vakte oppsikt. Dette er den eneste linja som leder til noe sånt, sier Petter.

Truls fant inspirasjonen et helt annet sted.

– Jeg leste en artikkel om en fra Vadsø som har gått på denne linja. Jeg synes det hørtes interessant ut.

Linja heter romteknologi og ligger på Andøy videregående skole på Andenes, lengst nord i Nordland. Den er landsdekkende, og samler 40 elever fra hele landet.

Begge gikk elenergi på Alta videregeånde skole det første året. I andreklassen bar det til Vadsø for data og elektronikk. Avgangsåret tar de på Andenes. Mye av skoletiden er på den ordinære skolen, men to ganger i uka er de på Andøya Space Center. Der driver de med romforskning og sender stadig opp raketter i verdensrommet.

De to altaværingene gikk i parallellklasse hele ungdomsskolen, og i samme klasse på videregående. De visste om at den andre skulle søke seg til Andenes. Da ble det også lettere å dra.

Spennende

Programmering, bakkebasert sending av signaler, baneberegning, satelittbilder og sensorer. Det er ordene de to ramser opp når vi spør hva de holder på med på den spesielle linja.

– Hvordan har dette skoleåret vært i forhold til det dere forventet?

– Det har vært ekstremt mye mer jobb enn jeg hadde forventet. Mange eksamener og mye vanskeligere enn andre linjer. Det kreves mye for å opprettholde karakterer fra de første årene, sier Truls.

– Jeg synes det har vært like spennende som jeg trodde det skulle være. Vi har fått utforsket veldig mye nytt. Jo, det er vanskelig, men man kommer seg igjennom det, mener Petter.

I USA nå

2. april reiste de på to ukers studietur til USA. Der besøker de forskjellige destinasjoner og museer som har romteknologi som tema.

Meteorkrater, forelesninger, forskjellige museer med raketter og ulike typer fly.

Spennende er det også at elevene er med på å bygge den teknologiske innmaten som de selv skal være med på å skyte opp i neste måned.

– Det blir spennende. Jeg har vært med på beregning av rakettens bane, sier Truls.

– Jeg gleder meg veldig til å trykke på den røde knappen og sende raketten av gårde, legger Petter til.

Astronaut

– Skulle du bli astronaut da du var liten?

– Nei, jeg tror jeg skulle bli snekker. Det er vel så langt unna astronaut som det går an å komme, ler Petter.

– Jeg hadde ingen aning hva jeg skulle bli. Det vet jeg fortsatt ikke, sier Truls.

– Hva med astronaut om sjansen hadde bydd seg?

– Selvfølgelig hadde vi begge sagt ja til det uten tvil, slår Truls bombastisk fast. Det kommer ingen protester fra Petter, men han erkjenner at det er en tøff jobb med et stort ansvar.

Anbefales

Neste skoleår skal begge gjøre noe annet. Petter skal på folkehøyskole, mens Truls skal ta opp noen fag på videregående, nettopp for å kunne komme videre på studier innenfor romteknologi.

– Jeg har lyst å jobbe innenfor romindustri innenlands eller utenlands. Men jeg har også andre interesser innenfor teknologi, så jeg vil forske litt før jeg tar en avgjørelse, sier Petter.

– Vil du anbefale andre å ta denne linja?

– Javisst. Det er kjempeartig selv om det er ganske vanskelig. Jeg vil helt klart anbefale det. Her får man lov å leke med ny teknologi, droner, rakettinnmat og raketter, sier Petter.

Truls sier han gjerne anbefaler linja, men det krever interesse og innsats i skolearbeidet.

– Å være i lag 40 elever som har samme interesse er også fint. Det gjør oss sammensveiset.

Bor i lavvo

De aller fleste av de 40 elevene kommer fra Sør-Norge, og finnmarkingene får en del spesielle spørsmål, også i 2019 når informasjonen i samfunnet flyter fortere enn noen gang.

– De spør om samer, om vi har rein og om vi bor i lavvo, sier Petter.

– Andenes er ikke spesielt likt Alta. Været er langt mer ustabilt ute mot kysten. Ikke forvent sol. Her er det gjerne regn, snø, sol, vind, overskyet og mørkt. Noen ganger alt innenfor en time, sier Truls om Andenes.

– Ja, men det er fin liten by med greie folk.

Gir store muligheter

Hugo Larsen flyttet hjem til Andøya og bygde opp romteknologilinja på slutten av 80-tallet. Den har tre klasser med 12 elever i hver.

– Denne linjen gir alle muligheter for å gå videre på høgskole og universitet. Noen har gått videre på romteknologi i Narvik, sier Larsen.

Noen har gått videre innenfor samme fagområde i Wales, i England, i Japan og noen i USA. De utdanner seg ikke nødvendigvis mot romfart, men for eksempelvis mot oljeindustrien eller annen industri.

Han beskriver linja som krevende, men at man oppnår to år på ett år. Tidvis samles de for å jobbe på søndager, og elevene ønsker det. Flere ganger har denne linja vært den med flest 6’ere blant elevene, forteller han.