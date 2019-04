Kystlag med 10 000 medlemmer slår ring om Repparfjorden

nyheter

Forbundet KYSTEN som er en frivillig kulturvern- og friluftslivsorganisasjon med 125 lokale kystlag og over 10 000 medlemmer i hele landet, opplyser at de er imot dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

Møter demonstranter i Kvalsund Næringsministeren drar mandag til Kvalsund for å forsvare det omstridte ja-vedtaket til gruvedrift. 3.500 personer har så langt varslet sivil ulydighet i saken.

– Forbundet KYSTEN vil med dette protestere mot at Repparfjorden utsettes for inngrep som vil forringe fjorden og dermed sterkt true sjøsamisk kystkultur i området. Det er vårt felles ansvar å forvalte fjordnaturen og kystkulturen slik at den ikke går tapt for etterslekten, heter det i en resolusjon som ble fremmet da forbundet KYSTEN hadde sitt landsmøte som gikk av stabelen i helgen.

– Med denne resolusjonen tar med andre ord kystlagene i hele landet, avstand fra dumping av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark, melder Tuva Løkse som er informasjonsrådgiver i forbundet KYSTEN.