Bekymret for turister som fisker ett tonn om dagen

nyheter

– Jeg har flere ganger sett folk som har stått og skåret hundrevis av kilo med filet. Det er helt utrolig. Du har feil type turister når de fisker ett tonn om dagen, sier innbygger Ole-Gunnar Rasmussen til NRK.

I hans hjemkommune Hasvik, som har drøyt 1.000 innbyggere, er det ni registrerte turistfiskebedrifter. Til disse betaler turistene tusenvis av kroner for kost, losji og fiskerettigheter i Norge.

Turistene har kun lov ha med seg 20 kilo fisk når de forlater landet. Men skrytebilder på sosiale medier og andre observasjoner gjør at innbyggerne mener at langt mer blir fisket opp av havet.

– Det er ingen andre steder i verden du kan gjøre dette. Du kan ikke dra til Tsjekkia og jakte så mye reinsdyr du vil, sier Rasmussen.

En ansatt hos Camp Halibut International publiserte forrige uke et Facebook-innlegg hvor han fortalte at de hadde fått minst ett tonn torsk på få timer.

Daglig leder Daniel Eriksson forteller til NRK at om de får for mye fisk, slippes den ut igjen, og at de forsøker å ikke skade fisken som de ikke beholder. Han tilføyer at deres gjester rapporterer fisken de tar opp, og at tallene sendes til Fiskeridirektoratet.