Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) har hatt samarbeidkontroller i forbindelse med skuter kjøring i både Øksfjordbotn og Skaidi i helga.

Det opplyses om at totalt 25 ble kontrollert og det resulterte i at en ble anmeldt for kjøring utenfor løype, en fikk forenklet forelegg for kjøring uten skilt, og det ble skrevet et gebyr for ikke å bruk av hjelm.