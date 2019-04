3500 demonstranter møter næringsministeren i Kvalsund

nyheter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er invitert til et folkemøte i Kvalsund for å snakke om tillatelsen regjeringen har gitt selskapet Nussir til å utvinne kobber i kommunen.

Der vil han bli møtt av demonstranter fra blant annet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norske Samers Riksforbund, som mener gruvedriften og den planlagte deponeringen av gruveavfall i Repparfjorden både er en krenkelse av samiske rettigheter og svært alvorlig for miljøet. 3.500 personer har så langt varslet at de er villig til å lenke seg fast for å hindre gruvedriften.

– Flertallet i Finnmark og i kommunestyret og fylkesstyret mener gruvedriften er bra. De kommer ikke til å lenke seg fast. Det betyr jo ikke at meningen deres er mindre verdt, selv om de ikke vil aksjonere, sier Isaksen i en kommentar til NTB om den store motstanden.

– For mye negativitet

– Mitt budskap vil være å vise at vedtaket om gruvedrift er gjort innenfor miljømessige forsvarlige rammer, og at det er tatt hensyn til samiske interesser, sier Isaksen.

Det er Kvalsund kommune og Hammerfest Næringsforening som har invitert Isaksen til møte.

Ordfører Terje Wikstrøm (Ap) er blant innlederne. Han sier til iFinnmark at han vil fokusere på de positive ringvirkningene gruvedriften vil gi kommunen.

– I samfunnsdebatten er det altfor mye negativitet. Det som er viktigst for oss er å få fram at Nussir betyr noe i form av økte arbeidsplasser og hvilke ringvirkninger dette vil gi for våre ungdommer, sier Wikstrøm til avisen.

Håper Isaksen utfordres

Natur og Ungdom reagerer på at ingen av motstanderne av gruvedriften er invitert til å snakke på møtet.

– Det er ganske problematisk at de arrangerer et folkemøte og bare inviterer en side av en sak. Det blir en veldig ensidig framstilling av saken, sier sentralstyremedlem Ingebjørg Thorkildsen, som koordinerer demonstrasjonen i Kvalsund.

Hun sier hun håper de som er til stede vil bruke den åpne spørsmålsrunden på slutten av møtet til å stille kritiske spørsmål og utfordre næringsministeren.

– Særlig bør han utfordres på forskningen de legger til grunn for å si at det ikke er miljøskadelig å dumpe gruveavfallet i Repparfjorden. Det er litt rart når både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, som har de beste forskere på sjø og hav, går kraftig imot og sier konsekvensene kan bli katastrofale, sier Thorkildsen.

Vil presse investorer

Både naturvernorganisasjoner og samiske organisasjoner gjør nå det de kan for å forsinke prosjektet. Flere organisasjoner har klagd avgjørelsen inn til departementet, og flere reineiere har også varslet søksmål mot Staten dersom klagene ikke fører fram.

I tillegg vil gruvemotstanderne legge press på eventuelle investorer og banker for å hindre de fra å støtte prosjektet. Nussir har selv anslått at de vil trenge å hente inn en milliard kroner fra investorer og via banklån for å starte drift.

– Det er sterk støtte til dette lokalt, så alle som forsøker å fremstille dette som at her kommer storsamfunnet og overkjører et lokalsamfunn, tar feil. I dette tilfellet vil det å overkjøre et lokalsamfunn ha vært å si nei, sier Isaksen i en kommentar.