Natt til søndag ble en mann i 20-årene pågrepet i Alta sentrum etter at han har utøvd vold mot en tenåring.

– Fornærmede har fått kuttskader i øret etter at hodet hans ble slått mot et bilde. Fornærmede er overført til helse. Mistenkte er pågrepet og sitter i arrest i Alta, opplyser politiet som legger til at mistenkte blir avhørt i søndagen og at begge var beruset da handlingen fant sted.