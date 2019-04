150 ungdommer klare til å hjelpe

nyheter

Tirsdag 9. april er det lokalt klart for årets innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp. Hver vår i fasten går 40.000 ungdommer, voksne og barn fra dør til dør for å gjøre en innsats for dem som trenger det aller mest.

Midlene fra fasteaksjonen har i over 50 år gitt Kirkens Nødhjelp muligheten til å hjelpe mennesker i humanitære kriser. I år skal pengene brukes til å gi mennesker tilgang til rent vann, står det på fasteaksjonen.no

Kateket Oddhild Klevberg oppfordrer altaværingene til å bidra når de lokale bøssebærerne kommer på besøk under fasteaksjonen. Konfirmanter bsøker alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I Tverrelvdalen kommer konfirmantene allerede i morgen 8. april.

Årets aksjon er døpt "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelps vannarbeid, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer.

– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier kateket Oddhild Klevberg.