– Håper på besøk nordfra

nyheter

Når Norsk teknisk museum gjør seg klare for å markere 50-årsjubileet for månelandingen, håper de på engasjement fra hele landet. 20. juli 2019 er det 50 år siden Neil Armstrong og Buzz Aldrin landet på månen. Månelandingen er et av de store øyeblikkene i teknikk- og vitenskapshistorien.