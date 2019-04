– Det var en veldig spesiell og uvanlig opplevelse

nyheter

I går kveld var altaværingen Svein Olsen ut på en kveldstur. Målet med turen var å ta bilder av nordlyset, men det han fikk knipset var noe han aldri har sett eller opplevd noen gang tidligere.

– Jeg og min søster tok turen ut fordi det var meldt klarvær, som i seg selv er et bra utgangspunkt for å ta nordlysbilder. Da vi hadde stått å knipset en stund fikk vi se et veldig rart blått lys som lignet på terninger som føyk oppover himmelen, sier Olsen som tok bilder av hendelsen.

Derfor sirklet flyet fra NASA over Alta søndag, nå er det tilbake – Vi skal lage et lysfenomen på himmelen som sannsynligvis blir synlig over store deler av Nord-Norge.

Og, det var ikke bare Olsen som fikk med seg det uvanlige lysfenomenet. Flere har lagt ut sine bilder på ulike sosiale medier.

– Jeg fikk etter en stund vite at det var noen raketter fra Andøya som var skutt opp, sier Olsen.

Dette bekrefter politiet i Tromsø på sin twitterkanal.

– Flere observasjoner av «nødbluss». Det er kommet inn flere meldinger om nødraketter/nødbluss fra området Vikran, karlsøy. Observasjonene settes i sammenhenvmed rakettoppskyting fra Andøy rakettskytefelt, melder politiet i Tromsø.

Olsen forteller til Altaposten at det tok en stund før rakettene forsvant.

– De lignet som bildet viser, på små terninger som sakte forsvant vestover før de ble borte, forklarer den ivrige nordlysfotografen.