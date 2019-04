nyheter

Leder i Finnmark Arbeiderparti og fylkesordførerkandidat til fylkesting Kristian Hansen tok på landsmøtet opp de store mulighetene våre rike naturressurser gir.

– Basert på nære naturressurser, målrettet næringspolitikk, offensiv infrastruktur- og samferdselspolitikk og desentralisert orientert kompetansepolitikk, ønsker vi å bygge samfunn – i distriktene og hos oss som bor ved det enorme og enormt rike Barentshavet, sier Hansen.

Hun sier at for Arbeiderpartiet er det viktig at næringsaktører skal få forutsigbare rammevilkår og forutsetninger som gjør at de vil satse og kan lykkes.

– Men de må også oppfylle sin del av samfunnskontrakten; å skape arbeid og sysselsetting der de opererer. Hvis de ikke gjør det av egen vilje, må de få krav på seg, da må politikk løse det, sier Hansen som fortsetter:

– Barentshavet er Norges nye petroleumsprovins. Det må være et absolutt krav til operatørene at vilkåret for å få lov til å utvinne fellesskapets ressurser er at de skaper sysselsetting og ringvirkninger på land. I Finnmark aksepterer vi ikke at oljen fra Johan Castberg seiler rett forbi oss, vi stiller krav om ilandføring og er glad for støtte fra våre på Stortinget.