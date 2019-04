Samarbeider om boligbygging

nyheter

– FeFo skal bidra til positiv samfunnsutvikling – derfor tar vi dette initiativet. I november vedtok styret i FeFo at vi skulle se på tiltak for pressområder for boliger på Finnmarkseiendommen. Målet var å se om vi som grunneier kunne finne et handlingsrom for å bidra til at boligmarkedet blir for flest mulig. Derfor er jeg glad at vi kan gå i gang, sier direktør Jan Olli i FeFo i en pressemelding.



Totalt sju punkter danner rammen for modellen som FeFo vil teste ut i pressområder på Finnmarkseiendommen:



1. Der det er mulig kan FeFo tildele FeFo-grunn til mer arealeffektiv utbygging, eksempelvis tomannsbolig, firemannsboliger, småblokk, rekkehus osv. Det gir flere boenheter på mindre areal enn ved eneboliger. Festeavgiften vil da også fordeles mellom flere.



2. At FeFo stiller krav til standard og boligtype i eventuelle opsjons-/utbyggingavtaler. Det kan være at FeFo skal stille krav om enkel standard, og fordeling av andelen ettroms-, toroms- og treromsleiligheter i prosjektene.



3. At FeFo vurderer hvilket segment vi skal bidra til. I Alta er det f.eks. svært få boliger til rundt to millioner kroner i markedet. Her kan det være et behov. Samfunnsutviklingen går i retning av at flere bor alene og husholdningene blir derfor mindre. Dette gjør behovet for små og rimeligere boliger større.



4. FeFo kan i samarbeid med kommunen og utbygger forbeholde boenheter til boligsosiale formål, det vil si der kommunen har tilvisningsrett. Disse boligene/tomtene vil da kunne gis en lavere andel av felleskostnadene, jf. punkt 6 nedenfor.



5. At FeFo frasier seg betaling fra utbygger for disponering av arealet fram til utbyggingen er fullført og leilighetene er klare for salg. Forutsetter juridisk bindende avtale med utbygger for at dette skal bidra til tilsvarende lavere pris for leilighetene. Det må være strenge vilkår i avtalen med utbygger som sikrer oppfølging av formålet med særlig vekt på utbyggingstakten. Dette for å sikre at utbygger ikke avventer med en realisering av området med bakgrunn i rene kommersielle hensyn.



6. At FeFo gir rabatt på andelen av festeavgiften for de boenheter som avsettes til boligsosiale forhold (der kommunen tilviser boliger). Hvilken rabatt som skal gis er opp til FeFo å bestemme, eksempelvis 50 prosent eller 75 prosent. Det vil i festekontraktene for boligkompleks som har slike boliger måtte tas inn en klausul om at festeavgiften skal tilbakestilles til normalt nivå hvis boligen omdefineres til ordinær bruk.



7. At FeFo vurderer muligheten for å sette et tak på utbyggers profitt i utbyggingen for å bidra til lavere boligpriser. Dette vil måtte reguleres i opsjon-/utbyggingsavtalen og vil forutsette åpenhet hva gjelder budsjett og regnskap i prosjektet.