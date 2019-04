Fartsfylt start på helga

nyheter

Politiet har gjennomført mange fartskontroller i landets nordligste fylke den siste tiden. Dette fortsatte de med på fredag.

Da UP rigget seg til i Eiby fredag formiddag var det seks bilister som var for hard på gassen.

– UP har gjennomført fartskontroll i Eibybakken. Seks førere er ilagt forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet var 80 km/t i 60-sonen, skriver politiet på Twitter.

Også i Tana var det noen fartssyndere som som en kjip start på helga.

– UP har gjennomført en fartskontroll i Tana. Syv førere fikk utskrevet forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 112 km/t i 80-sonen. I tillegg ble det skrevet ut to forenklede forelegg i Skippagurra noen timer senere, opplyser politiet.

Da var det bedre tilstander på fjellet.

– Politiet i Kirkenes har avholdt utmarkskontroll i skuterløypa på Sandnes. 10 førere kontrollerte. Ingen reaksjoner.