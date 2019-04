– Skolen ikke egnet for å være legekontor

nyheter

I et brev til rådmann Frank Bækken i Loppa kommune reagerer kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo på at Helsehuset på Sandland er solgt, mens utekontoret for leger og helsesykepleier nå henvises til skolen som er gammel og uegnet for formålet.

– Jeg frykter at hele utekontor-ordningen for distriktene settes i fare, sier Ballo, etter en inspeksjon ved Sandland skole sist tirsdag.

Han sliter med å forstå hastverket med å selge Helsehuset som har vært så viktig for sanitetsforening og grendelaget på Sandland, samt lokalt helsepersonell som drar ut for å være tilgjengelig for pasientene.

Kjøpt for 175.000 kr.

Det er turistaktøren Sandland brygge som har overtatt Helsehuset for 175.000 kroner. Her har ordfører Steinar Halvorsen (H) og kona Stina bygget opp sin reiselivsbedrift gjennom mange år. Bygget de nå har overtatt blir blant annet kafe og pub.

– Det er vel kjent at vi har ønsket å utvikle bedriften, så vår første forespørsel om kjøp kom lenge før jeg ble ordfører. Helt tilbake til 2013. Da kommunestyret vedtok salg i forbindelse med budsjettprosessen for 2019 la vi inn bud på vanlig måte, sier Steinar Halvorsen til Altaposten. Han mener budet lå inne en hel måned, uten at det kom alternative bud.

– Ikke funksjonell

Kommuneoverlege Ballo mener på sin side at salget er uklokt, også med tanke på at skolen vil trenge en dyr oppgradering for å være funksjonell.

– Jeg mener arealene vi ble presentert for ved Sandland skole i sin nåværende form, er uegnet som lokaler til legestasjon og kontor for helsesykepleier. Jeg savner en eventuell begrunnelse for at Loppa kommune er villig til å bekoste ombygging av et skolebygg som likevel skal ut av drift om få år, heter det i brevet til Loppa kommune.

Ballo henviser til at salget av Helsehuset i Bergsfjord ble gjennomført etter en større og åpen prosess.

– Slik jeg husker det var man opptatt av høringsuttalelser fra lag og foreninger og innsigelser fra skolen. Det ga en inkluderende prosess og endte med at to av rommene ved skolen i 2017 ble tatt i bruk av henholdsvis lege og helsesykepleier etter mindre tekniske endringer. Vi fikk besiktige lokalene og det hele ble hensiktsmessig for formålet, sier Ballo til Altaposten.

Kontaktet i høst

På Sandland mener han det har gått i et hattefokk. Kommuneoverlegen ble kontaktet om et eventuelt salg i høst.

– Min forståelse var at det var tilrettelagt for en prosess, men 12. desember besluttet kommunestyret å selge Helsehuset på Sandland. Først denne uken har vi vært på befaring etter forespørsel fra Loppa kommune, forklarer Ballo.

Han tror kostnaden knyttet til ombygging av deler av skolebygget til legekontor vil overskride salgssummen på 175.000 for Helsehuset. knyttet til salg av Helsehuset, sier kommuneoverlegen.

Han stusser også over at skolen settes i spill nå.

– I tillegg kommer at det ved skolen nå, ut fra hva jeg er gjort kjent med, bare befinner seg tre elever. Jeg er blitt informert om at det kun vil være to elever igjen ved skolen fra høsten 2019, én elev igjen fra høsten 2022, og ingen elever igjen ved Sandland skole fra høsten 2023, forklarer Ballo, som mener kommunen vil ha begrenset nytte av skolebygget fra 2023.

Ulemper

Han opplever videre at det er klare ulemper ved flytting av legekontoret fra Helsehuset til Sandland skole, både på kort og lang sikt. Hurtigbåten ankommer ikke Sandland før ved 10.30-tiden, med avgang kl. 13.30.

– Med gangavstand fra anløpskaia på Sandland, der legen betjener kontoret alene, og dermed også må ta blodprøvene selv, er maksimalt antall pasienter i dette tidsrommet fem, men da uten noen pause midt på dagen. Ved en flytting til Sandland skole vil legen trenge bilskyss fra kaia, siden gangavstanden med medbragt utstyr til Sandland skole vil være for lang til fots. Men også med bilskyss vil man ventelig måtte korte inn kapasiteten på listen fra dagens fem pasienter til fire, basert på tiden det vil ta å komme seg til og fra anløpsstedet for hurtigbåten, skriver Ballo til rådmannen.

Lovlighetskontroll

Med tanke på den spesielle situasjonen med Sandland brygge som kjøper og de mange spørsmålene som melder seg, mener kommuneoverlegen at rådmannen bør ta initiativ til en lovlighetskontroll.

– Dette er lokaler Loppa kommune har fått i gave fra Sanitetsforeningen. Jeg er også spørrende til Sanitetsforeningens reaksjon på at lokaler som lokalbefolkningen har kunnet nyttiggjøre seg som til arrangementer og møter, og som grendelaget har hatt nytte av til sine arrangementer, nå ikke lenger vil være tilgengelig til dette formålet, men i stedet er kjøpt for bruk til næringsformål og i turismeøyemed, skriver Ballo.

I påvente av en slik vurdering, mener Ballo at man bør stanse planene om flytting av legekontoret fra Helsehuset til Sandland skole, fordi en flytting nå både vil påføre Loppa kommune unødige merkostnader, og samtidig vil bidra til å skape usikkerhet omkring grunnlag for framtidig drift av utekontoret.

Steinar Halvorsen lover at skolen skal fikses.

– Det ligger implisitt i vedtaket at skolen skal fungere for utedager for lege og sykepleier, med rullestolrampe og andre tilpasninger. I påvente av oppgradering, skal Helsehuset brukes til formålet, sier Halvorsen, som forteller at saken første gang ble fremmet i 2016, parallelt med salget i Bergsfjord.

– Daværende rådmann fikk ikke gjennomslag for salg i 2018-budsjettet, men i år ble dette vedtatt etter et tilleggsforslag fra Sp, forklarer Halvorsen, som opplyser at Sandland brygge la inn bud da salget ble annonsert. Det kom imidlertid ingen andre konkurrenter på banen.

– Jeg er glad for at politikerne støtter næringsutvikling, men alt må gå skikkelig for seg, det er jeg enig i. Derfor ble det gjennomført en salgsrunde etter at kommunestyret gjorde sitt vedtak og jeg registrerte at det ikke kom andre bud, sier Halvorsen.

Han avviser at lag og foreninger mister et samlingssted.

– Tvert imot får bygdelaget bruke lokalene gratis. Det har også jeger- og fisk fått anledning til, så vårt ønske er jo å lage et samlingssted med kafe og pub, sier Halvorsen.

– Har salget gått for raskt?

– Slik jeg husker det, lå det ute til salgs i en hel måned, så jeg mener det var god anledning til å melde sin interesse.

– Har du fått negative tilbakemeldinger på salget og din rolle som ordfører?

– Ikke fra folk flest, men det kan være noen politiske motstandere som vil mistenkeliggjøre min rolle.

Fungerende rådmann Frank Bækken lover oppgradering av skolen.

– Vedtaket er gjort før min tid, men jeg har fått med meg salget av Helsehuset. Mandatet er videre at skolen skal gjøres i stand til bruk for helsepersonell når de er på Sandland, sier Bækken, som må komme tilbake til den videre prosess.

– Slik jeg forstår det er det brukt megler og vanlig salgsrunde, så alt skal være gjort korrekt, sier Bækken.

Til kontrollutvalget

Loppa SV ønsker en gjennomgang.

– Vi har meldt saken inn for kontrollutvalget, bekrefter leder Cato Kristiansen.

Han forteller at de ikke har grunnlaget for å hevde at det har skjedd noe galt, men mener det er viktig at saken gjennomgås.

– Det er noen punkter vi vil se på. Det hevdes at salget gikk raskt, så raskt at interessenter ikke rakk å by. Da bør det være i alles interesse at fakta kommer på bordet, sier han.