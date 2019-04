– Ren sminking av Fefos husmannsstrategi

nyheter

FeFo og Polarlys Boligbyggelag sier i en felles pressemelding at de skal satse på sosial boligbyggin på areal eid av Finnmarkseiendommen. SVs Tommy Berg mener pilotprosjektet kun er en sminking av Fefos festestrategi som gjør finnmarkingene til husmenn under Finnmarkseiendommen i et system som driver opp boligprisene. Han får full støtte av Venstres Trine Noodt.