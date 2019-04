– Mer opptatt av strøtomter i Dalen enn å bygge byen innover

nyheter

Altaposten har fått flere signal om at det internt i Alta Næringsforening reageres med oppgitthet over Altas politikere. De føler at helhetsfokus på hvordan Alta skal utvikle seg som by er blitt nedprioritert. Samtidig at fokus i politikernes arealplandebatt ble rettet mot et stort antall tomter med spredt bebyggelse, tomter geografisk plassert i blant annet Tverrelvdalen.