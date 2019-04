– Jeg er mektig lei

nyheter

– Dette er andre gang jeg har måtte ringe for å få boten slettet. Og de jeg snakker med kan ikke gjøre noe. Jeg har fått beskjed om å ringe igjen om to uker. Det er for dumt når jeg ikke har gjort noe galt. Jeg begynner å bli mektig lei, sier en oppgitt Max Pedersen til Altaposten.

Han har langt fra den eneste som har opplevd problemer med parkeringssystemet på Alta lufthavn. Altaposten har fått utallige telefoner fra folk som har fått tilsendt gebyr for å ha tilbrakt mer enn de tillatte ti minuttene med gratisparkering - når de faktisk bare har kjørt rett inn og ut igjen.

– Ifølge gebyret jeg nå har i hånda kjørte jeg inn på flyplassen 22. mars klokken 13.11. Det er helt korrekt. Jeg kjørte datteren min til flyplassen, satte henne av og kjørte ut igjen. Det har åpenbart ikke kameraene registert, forteller Pedersen.

– Det står nemlig at jeg ikke forlot lufthavna før 26. mars klokken 14.24. Nok en gang stemmer det at jeg var på flyplassen på dette tidspunktet, men jeg var bare der for å hente dattera mi. Så kameraet har registert én innkjøring og én utkjøring, og mener altså at jeg sto parkert der i fire dager. Dette skal de ha 679 kroner for. Det er jo helt idiotisk at systemet ikke fungerer bedre. Dette er jo ikke første gangen jeg har opplevd dette, sier han.

Sist gang det skjedde fikk Pedersen en regning på 2500 kroner. Samme feil skjedde den gangen, og etter mye om og men fikk han strøket boten. Nå må han altså gjennom den samme ringerunden nok en gang.

– Det er jo ikke verdens undergang, men det er et irritasjonsmoment. Man må gjøre et ekstraarbeid som skal være helt unødvendig. Jeg håper virkelig at de som har opprettet app-konto følger med på om de blir trukket riktig beløp når de er innom flyplassen. Det virker jo ikke som at dette systemet fungerer spesielt bra, avslutter Pedersen.

Det er parkeringsselskapet Apcoa Parking som har ansvaret på Alta lufthavn. Altaposten fikk ikke svar på vår henvendelse til Apcoas kundeservice fredag ettermiddag.