– Feil å tvinge folk inn i by-leiligheter

nyheter

SVs Otto Aas har over mange år stått på for å få løst tomte- og boligkristen i Alta Øst, og ikke minst i hjembygda Tverrelvdalen. Nå registrerer han at Alta Næringsforening vil ha en omkamp på politikernes forslag til arealplan, samtidig som det reises kritikk mot politiske prosesser hvor han selv har vært sentral.