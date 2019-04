Vinket inn ni fartssyndere

nyheter

Politiet i Finnmark har vært ivrige med laseren den siste tiden. De har gjennomført en rekke fartskontroller rundt om i fylket, og det er uten unntak noen som ligger godt over fartsgrensa.

Det var også tilfelle da politiet fant seg fint til rette i 60 km/t-sonen mellom Langfjordbotn og Alteidet torsdag ettermiddag.

– UP har hatt fartskontroll ved Alteidelva i 60-sonen. De har utstedt ni forenklede forelegg, der høyeste hastighet var 79 km/t i 60-sonen, skriver politiet på Twitter.

Det har også vært gjennomført fartskontroller i Porsanger og Øst-Finnmark.

– UP har hatt en fartskontroll ved Indre Billefjord i 60 km/t-sonen. Her ble det utstedt seks forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 75 km/t i 60-sonen. I kontrollen ved fylkesvei 885 på Sandnes ble det skrevet ut fem forenklede forelegg. Her ble høyeste fart målt til 57 km/t i 40-sonen, opplyser politiet.