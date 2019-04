Trailer på tvers stoppet all trafikk i Kløfta

nyheter

Torsdag kveld ble Altaposten tipset om at nok en utenlandsregistert trailer har fått problemer på det glatte vinterføret. Som så mange ganger før er det i Kløfta problemene har oppstått. Her har et vogntog havnet på tvers og stengt all trafikk i begge kjøreretninger.

– Vi har fått en melding om hendelsen og at det har dannet seg lang kø i begge retninger. Politi og bergingsbil er på vei til stedet. De har fortsatt ikke kommet frem, så vi har ikke noe mer informasjon om dette akkurat nå. Men vi er på saken, sa vakthavende på politiets operasjonssentral til Altaposten klokken 20.00.