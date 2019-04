Krever bedre tilrettelagt transport i Finnmark

nyheter

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) avdeling Finnmark gjennomførte sitt årsmøte i Alta søndag 31. mars. Her kom det inn et forslag til resolusjon fra Norges blindeforbund. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av de fremmøtte, som krever at Finnmark fylkeskommune får på plass en forutsigbar ordning for tilrettelagt transport (TT) for blinde, svaksynte og rullestolbrukere i landets nordligste fylke.

– FFO Finnmark støtter blindeforbundets arbeid med å få på plass en god TT-ordning i Finnmark. Det er viktig at alle, uansett funksjonsnedsettelse, får den samme muligheten til en aktiv fritid. Finnmark er per i dag en av åtte fylker som er med i en statlig utvidet forsøksordning. Den er basert på statlige midler, og skal evalueres for om mulig å bli en permanent nasjonal ordning. Erfaringer fra Finnmark vil være en del av den nasjonale totalevalueringen og konklusjonsgrunnlaget, skriver FFO Finnmark i en pressemelding.

De er klare på at Finnmark fylkeskommune ikke har gjort en god nok jobb på dette området.

– Ordningen hatt en treg start i Finnmark. Brukerne har i januar, februar og mars ikke hatt muligheten å benytte seg av den utvidete ordninga. Brukerne har heller ikke fått informasjon om hva som skjer. Det kan nevnes at i de andre syv fylkene har ordningen blitt administrert etter intensjonene, det vil si at brukere har fått tilgang til påfyll av TT-kort tidlig i januar. Administrasjonen i FFK må få til en forutsigbar ordning. Vi vil at administrator av ordningen, Finnmark fylkeskommune ved samferdsel, utfører dette på en ryddig måte, fastslår de.