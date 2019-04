45.418 finnmarkinger får gladmeldingen i dag

nyheter

I dag kan du logge deg inn på skattemeldingen. I Finnmark har 45 418 personer fått en foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 12.050 kroner, mens 10.385 har fått en foreløpig restskatt på 16.456 kroner i gjennomsnitt, opplyser skatteetaten i en pressemelding.

Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut inn i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og utenlandsforhold som feriebolig.

– Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier skattedirektør Hans Christian Holte, som oppfordrer til å bruke en halvtime på en gjennomgang. Fristen for innlevering er 30. april for lønnstakere.