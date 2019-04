– Kan du garantere Alta-ledelse, Høie?

nyheter

Ordfører Monica Nielsen forteller til Altaposten at hun og et samlet politisk miljø i Alta mener at en forutsetning for å kunne utvikle Klinikk Alta er full stedlig styring. Derfor har hun jobbet tett opp mot Ap-leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsperson på Stortinget for Ap, Ingvild Kjerkhol, for å sikre at Stortingets lovnad om reell stedlig ledelse blir innfridd.