For hard på gassen i Rafsbotn

Det er ikke uvanlig at det kjøres for fort i Rafsbotn-området. Det er selvfølgelig Utrykningspolitiet fullstendig klar over, og onsdag ettermiddag ble det gjennomført en fartskontroll i bygda.

Resultatet var åtte fartssyndere som må hoste opp kroner til statskassa.

– UP har hatt en fartskontroll i 50 km/t-sonen. Det er utstedet åtte forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 62 km/t i 50-sonen, opplyser politiet på Twitter.

Politiet i Finnmark har for øvrig hatt fartskontroller flere steder i fylket denne onsdagen. I Vadsø ble det utstedt ni forenklede forelegg onsdag formiddag. Her var høyeste hastighet 55 km/t i en 40-sone. Noen timer senere fulgte de opp med kontroll ved barne- og ungdomsskolen. Da var det tre syndere som ble stoppet. 40 km/t var høyeste hastighet i 30-sonen.

Også i Porsanger var det endel bilister som var for hard på gassen.

– UP har hatt trafikkkontroll i 60-sonen. Det ble utstedt ni forenklede forelegg, der høyeste hastighet var 79 km/t i 60-sonen, opplyser politiet på Twitter.