45 dødsfall på scooter siden 2000 i nord

Det viser en oversikt Nordlys har laget etter ulykken i på Reingjerdfjellet i Øverbygd mandag, der en mannlig scooterfører i 20-årene ble tatt av snøskred på grensen mellom Balsfjord og Målselv kommune. Han ble tirsdag bekreftet omkommet. 16. januar i år omkom en 16 år gammel gutt i en snøscooterulykke ved Litlslettfjellet i Balsfjord kommune.

Ifølge Nordlys er ulykkesårsakene kollisjoner, utforkjøringer og snøskred. Det finnes ikke noe offisielt register over snøscooterrelaterte dødsfall i Norge.

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv, viser at 73 prosent at de spurte var helt eller ganske enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Av de spurte kvinnene var hele 80 enige i påstanden, og blant de over 60 år var det hele 84 prosent som var enige.

Undersøkelsen ble sendt ut i en pressemelding i forrige uke, der det trekkes fram at ulovlig kjøring er et problem. I 2017 viste en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt at en av fire snøscooterkjørere kjørte ulovlig.

Statens naturoppsyn, som har ansvar for å drive kontroll av ulovlig motorferdsel, mener det bør settes av mer midler til dette. Oppsynet anmeldte 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018.

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier seksjonssjef Kari Kveseth i Statens naturoppsyn.

Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, mener ulovlig kjøring må slås hardere ned på om samfunnet skal forhindre flere tragedier i fremtiden.

– Det er viktig både at kommunene driver holdningsskapende arbeid, og at snøscooterklubbene tar ansvar for å drive god opplæring overfor sine medlemmer, sier Meland. (©NTB)