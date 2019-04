Vil merke nullpunktet

nyheter

Det er i år 40 år siden den historiske Alta-aksjonen startet. Derfor tar Norske Samers Riksforbund (NSR) og lokallaget Áltta Sámiid Searvi (ASS) nå i fellesskap initiativ til at nullpunktet i Stilla må merkes.

– 40 år er en god anledning til å ta tak og virkelig hedre de som sto opp og kjempet for samiske rettigheter og miljøet i løpet av de banebrytende årene da 70-tallet bikket over i 80-tallet. Det er egentlig ganske rart at det viktige Nullpunktet ikke er markert på noe vis, og det er dette vi nå vil rette opp i, sier Runar Myrnes Balto, som er leder i NSR i en pressemelding.

Áltta Sámiid Searvi vedtok nylig på sitt årsmøte at det å endelig få merket det historiske nullpunktet vil være en av hovedprioriteringene til foreningen i 2019.

– For oss samer i Alta er det viktig å få en skikkelig anerkjennelse av nullpunktet. Det er viktig for å hedre motstandernes og aksjonistenes innsats, men like viktig er det å få opp informasjon og drive folkeopplysning om de historiske hendelsene og alle samfunnsmessige konsekvenser som de fikk, sier Brita Julianne Skum, leder i Alta sameforening.

Álttá Sámiid Searvi kommer i første omgang til å levere et innspill til kommunens arealplan som er oppe til revisjon, om at det historiske Nullpunktet må reguleres til dette formålet og ikke bruke stil noe annet, skriver de.