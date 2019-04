Viking Sky seiler trolig onsdag

nyheter

Sjøfartsdirektoratet er tirsdag om bord i skipet sammen med klasseselskap for oppfølging av de utbedringene som nå er gjennomført.

– Dialogen med klasseselskap og rederi har vært god gjennom denne krevende prosessen, og etter dagens gjennomgang om bord i skipet så ser vi ingen grunn til at klasseselskapet ikke kan godkjenne skipet for videre seilas. Etter det vi har fått opplyst, så skal skipet seile i morgen til København og settes inn i ordinær trafikk derfra, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Etter at skipet ble utsatt for høy sjø etter motorstansen ved Hustadvika lørdag 23. mars, fikk skipet skader på noen vinduer, en livbåt samt store belastninger på anker. Skipet hadde få dager i forveien ligget ved kai i Alta.

Ut fra de tilbakemeldinger som direktoratets inspektør fikk i dag, så er alle skader og mangler nå utbedret. Noe er også utbedret med en midlertidig og godkjent reparasjon, blant annet vinduer som har lang leveringstid på nye.

Sjøfartsdirektoratet slår fast at lavt oljetrykk var den direkte årsaken til at cruiseskipet Viking Sky fikk motorhavari på Hustadvika.

Tung sjø og uvær på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene på Viking Sky at smøreoljepumpene mistet tilførselen.

Gir én mill. til Redningsselskapet

Viking Cruises, som eier cruiseskipet Viking Sky, gir én million kroner til Redningsselskapet som takk for innsatsen under redningsaksjonen i mars.

Gaven fra Viking Ocean Cruises og styreleder Torstein Hagen gis som en takk for innsatsen Redningsselskapet bidro med under nestenhavariet av cruiseskipet Viking Sky i mars.

– Vi er svært takknemlige for denne gaven fra Viking Cruises. Midlene gir oss mulighet til å satse mer på utstyr og opplæring innen konseptet masseevakuering. Vi skal trene vårt eget personell slik at vi blir enda bedre rustet til å takle denne type hendelser i fremtiden, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars

Redningsskøytene Erik Bye og Mærsk lå i beredskap mens evakueringen av cruiseskipet foregikk.

Cruise-reder Torstein Hagen sier at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god befatning.

– Æren for det deles av mange, og jeg vil for alltid være takknemlig for at Redningsselskapet med RS Erik Bye og RS Mærsk var på plass ved Hustadvika, klare til å hjelpe, sier Hagen.

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist opp i helikoptre.