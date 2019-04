Støtter Talvik IL med 18.000 kroner

nyheter

– For at barn skal slippe pendle inn til Alta for å være med på aktivitet, har Talvik idrettslag de siste årene gjort flere endringer for å få på plass et tilbud til barna i bygda. Fotballgruppa har rekruttert nye trenere og startet fotballtrening hver uke for 1.-4- klasse og 5.-7. klasse. Idrettslagets største mangel er nytt utstyr, da det de bruker er gammelt, begrenset, utdatert og dårlig, skriver Ishavskraft i en pressemelding.

Ishavskraftfondet støtter derfor opp med 18 000 kroner som bidrag til innkjøp av nye draktsett, fotballer og mål.

Sammen med Finnmark Idrettskrets og Troms Idrettskrets formidler Ishavskraft midler hvert år til lag og foreninger. Nå er midlene til Finnmark fordelt.

Ishavskraft medvirker til å øke aktiviteten og oppslutningen blant barne- og ungdomsidretten i Troms og Finnmark. Blant 37 søkere i Finnmark er nå Ishavskraftfondet fordelt over hele fylket. Blant annet Kirkenes Idrettsforening og Talvik IL får støtte i 2019.