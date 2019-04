Scooterfører døde etter skred i Troms

nyheter

En mann i 20-årene døde på sykehus etter å ha blitt tatt av et snøskred på Reingjerdfjellet i Troms. Mannen lå to timer under snøen.

– Han døde dessverre på sykehuset i morgentimene, forteller kommunikasjonsansvarlig Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NTB tirsdag.

Mannen i 20-årene var en del av et snøscooterfølge på fire som ble overrasket av et skred på Reingjerdfjellet i Troms mandag kveld. Fjellet ligger på grensa mellom kommunene Balsfjord og Målselv. Politiet fikk melding klokka 19.45.

Etter et søk ble først snøscooteren lokalisert. Deretter ble den savnede mannen funnet av en lavinehund rundt klokken 21.45. Han ble fløyet med Sea King til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som betegnet skadene som kritiske og tilstanden som uavklart.

De tre andre i scooterfølget kom fra det i god behold. Politiet har forklart at skredet var et flakskred, opp mot 200 meter bredt og 200 meter langt, med en bruddkant på tre meter. Mandag var faregraden for snøskred i området fire, det nest høyeste. Tirsdag er den nedjustert til tre, ifølge Varsom.no.