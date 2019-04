Lorange er død

nyheter

Erik Lorange blir regnet som selve premissleverandøren for den planmessige oppbyggingen av Alta etter krigen.

Det ble solid dokumentert i mars da Alta kommune var vertskap for en større konferanse om byutvikling og tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv, nettopp for å markere 100-årsdagen til Lorange.

Lorange ble en ekstremt viktig person i forbindelse med gjenoppbyggingen av Alta etter krigen – og lokalhistoriker Kristian Johnsen mener hele tenkningen har vært avgjørende for Altas vellykkede utvikling som vekstsenter.

– Jeg er svært imponert over det Erik Lorange sto for og gjennomførte i Alta, sa Johnsen, som i forbindelse med konferansen ga ut to hefter på vegne av Alta historielag.

– Etterhvert som jeg fordypet meg i materialet, ble jeg mer og mer imponert, sa Johnsen til Altaposten.

Sønnen til Erik Lorange, Robert Lorange, var på plass i Alta under konferansen. Han kunne konstatere at faren hadde en høy stjerne i fagmiljøet.

– Det er imponerende å høre hvordan han har satt spor etter seg, sa Robert Lorange til Altaposten.

Sist lørdag sovnet Erik Lorange inn på Bærum sykehus.