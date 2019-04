Bare 20 prosent har fått opplæring

nyheter

Opplæringen av pilotene som skal fly norske pasienter for Babcock er stanset og opplæringen pilotene har fått så langt er underkjent. Tre måneder før pilotene skal frakte pasienter for det svensk-britiske selskapet i hele Norge, er det bare om lag 20 prosent av pilotene i Lufttransport som har gjennomført opplæringen, ifølge NRK.

Norsk Flygerforbund, hvor pilotene er organisert, mener at opplæringen ikke er god nok. Pilotene nekter å delta på ytterligere opplæring, før Luftambulansetjenesten HF og Luftfartstilsynet kan presentere et opplegg de kan godta.

Helseminister Bent Høie (H) er kjent med at Lufttransports Flygerforening mener at opptreningstilbudet til Babcock ikke er godt nok.

Tirsdag møter helseforetaket pilotene på et nytt møte i Oslo i håp om å finne en løsning på floken.

– Jeg er informert om at Babcock har invitert pilotene til et møte for å diskutere disse forholdene. Luftambulansetjenesten HF vil følge opp saken nøye, og vurdere hvorvidt de kan bidra til å finne en konstruktiv løsning for alle parter, sier Høie. (©NTB)