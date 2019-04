Avviser ny høring om skolenedlegging på Komsa

nyheter

Foreldreutvalget ved Komsa skole ( FAU) har skriftlig klaget på det de mener er en manglende høringsprosess i forbindelse med nedlegging av Komsa skole. FAU viser blant annet til at Alta kommunestyre den 17. september 2018 har vedtatt at det skal bygges ny sentrumsskole inkludert flerbrukshall på Bossekop. Dette innebærer at Komsa skole blir lagt ned, og at det blir etablert nye skolekretser.