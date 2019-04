Polart lavtrykk gir en tubulent mandag

nyheter

Lokalt sterk vind, snø og snøfokk gir lokalt vanskelige kjøreforhold. Det er et polart lavtrykk som nådde kysten av Finnmark i natt og skaper trøbbel på veiene.

Stengte ferdselsårer

I morges var Sennalandet og Hatter stengt, i tillegg til at det var kolonnekjøring mellom Kvalsund og Hammerfest. Båten var løsningen for de som skulle til sykehus i dag. Skulle man sørvestover mot Troms var det det koloinnekjøring på Kvænangsfjellet på grunn av oppryddingsarbeid.

Usikre steds- og tidsangivelsene gjør det vanskelig å angi nøyaktig omfang av det polare lavtrykket. Polarlavtrykket er omtrent fire timer forsinket, sammenlignet til tidligere prognoser.

Vanskelige forhold

– Vi venter fortsatt sterk vind, snø og snøfokk på kyststrekningen Fruholmen til Grense Jakobselv i natt og først på mandag, skrev Yr på Twitter litt før midnatt søndag.

Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, med rask endring i vindstyrke og -retning, og mange av hovedfartsårene i Finnmark er enten stengt eller pålagt kolonnekjøring.

– Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind, opplyser BarentsWatch.

– Sjekk meldingene

Driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Nord-Norgeber om at folk sjekker trafikkmeldingene og kjører etter forholdene.

– Det er mye nedbør som skal ryddes bort, og det er spesielt utfordrende der snøen går over til regn. Entreprenørene rekker ikke å være alle steder på en gang, så vi ber om forståelse for at de trenger tid til å få gjort jobben, sier Nilsen.

Flere veier er også stengt på grunn av ras eller rasfare. Der vil trafikkmeldingene oppdateres med informasjon om når det blir tatt ny vurdering av utsiktene, så langt Vegtrafikksentralen kjenner til.

– Det er mange som ringer oss for å få informasjon, men pågangen er så stor at vi ikke rekker å svare alle. Vi oppfordrer derfor publikum til å følge med på vegmeldingene på www.175.no for strekningen de har tenkt å kjøre, sier Veiåker Nilsen