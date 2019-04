nyheter

Som Altaposten meldte mandag formiddag har det vært en trøblete dag for bilistene som skal over Sennalandet og Hatter. Lokalt sterk vind, snø og snøfokk har ført til vanskelige kjøreforhold flere steder. Det er et polart lavtrykk som nådde kysten av Finnmark i natt som har skapt trøbbel på veiene.

Mandag ettermiddag har det bedret seg noe. Hatter er åpnet for trafikk, men det kjøres fortsatt kolonnekjøring over Sennalandet, melder Statens Vegvesen på sine nettsider.

– Kolonnekjøring på E6 over Sennalandet. Kan bli stengt på kort varsel. Årsak til kolonnekjøring er rasfare i Stokkedalen, opplyser de.