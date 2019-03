Stenger for bunnfiske i ti nye områder

nyheter

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fremgår det at man har sett seg nødt til å ta grep mot bunnfiske. I 2011 ble det innført begrensning mot redskap som kan komme i kontakt med havbunnen, som bunntrål, i enkelte sårbare områder.

Reglene har ifølge NFD vist seg å ikke være tilfredsstillende i deler av barentshavet. Nye regler sørger for at ti områder i Barentshavet stenges for alt bunnfiske.

– Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

– Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen med næringen i dette arbeidet. Dette har vært avgjørende for å få på plass et balansert regelverk, som ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser, sier fiskeriministeren.